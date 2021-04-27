اختتام فعاليات مشروع رايز بمركز شابات الزرقاء



الوكيل الاخباري -

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اختتمت في مركز شابات الزرقاء النموذجي تدريبات مهارات المشاركة المدنية من خلال الابتكار والتكنولوجيا، التي تنفذ ضمن فعاليات مشروع "رايز"، شباب قادر على التكيف مع المتغيرات وممكن اقتصادياً واجتماعياً.وشارك في الفعاليات 30 شاباً وشابة مقسمين على مجموعتين منفصلتين، فيما تضمنت فعاليات البرنامج جلسات تدريبية بهدف تطوير قدرات الشباب وتزويدهم بمهارات العمل الجماعي، وحل المشكلات، والتفكير الناقد واتخاذ القرار، من خلال استخدام أدوات تقنية تساعدهم على ممارسة المهارات بطريقة عملية وممتعة، وبما يتناسب مع مقتضيات العصر.