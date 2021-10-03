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الأحد، 03-10-2021 11:50 ص

اختتام فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب 2021

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الوكيل الإخباري - اختتمت مساء أمس السبت، فعاليات معرض عمان الدولي للكتاب 2021 الذي نظمه اتحاد الناشرين الأردنيين بالتعاون مع وزارة الثقافة، وأمانة عمان الكبرى ضمن احتفالات المملكة بمئوية تأسيس الدولة الأردنية.

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و احتفى المعرض الذي أقيم على مدى عشرة أيام في قاعة عمان الدولي للسيارات- طريق المطار، بالشاعر الراحل "عرار" الذي تم اختياره شخصية المعرض الثقافية لهذه الدورة، عبر ندوة خاصة بمشاركة عدد من الأدباء.


وحافظ المعرض على شعار "القدس عاصمة فلسطين" كما في الدورات الماضية تأكيدا لموقف الأردن، قيادة وشعبا، في رفض المخططات التي تستهدف عروبة القدس والوصاية الهاشمية.


وأعرب رئيس اتحاد الناشرين، ومدير المعرض جبر أبو فارس في تصريح صحفي اليوم الأحد، عن شكره لجلالة الملك على رعايته السامية للمعرض طوال السنوات الماضية، حيث ساهمت بشكل فاعل في ترسيخه بالمشهد الثقافي المحلي، وعلى خريطة المعارض العربية والدولية كحدث ثقافي بارز، ومحطة مهمة تجمع أطراف صناعة النشر العرب في العاصمة عمان.


 




 

 


 

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