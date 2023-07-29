اختتام فعاليات معسكرات الأمن المجتمعي في الطفيلة

الوكيل الإخباري - اختتمت مراكز شباب وشابات في محافظة الطفيلة، فعاليات معسكر الأمن والشرطة المجتمعية الذي ينفذ ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء للعام الحالي.

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وقال مدير مديرية شباب الطفيلة، يعقوب حجازين، إن هذه المعسكرات هدفت إلى رفع مستوى الوعي الأمني لدى الشباب والشابات، وتحفيزهم على المساهمة في تحقيق الأمن المجتمعي والتعاون مع رجال الأمن والتفاعل مع أنشطة مديرية الأمن العام، صولا إلى مجتمع آمن ومستقر.



وأكد حجازين أهمية معسكرات الحسين للعمل والبناء في تعزيز قيم الشباب نحو المشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية، وتطوير مهاراتهم في جميع المجالات، مثمنا دور الشرطة المجتمعية التابعة لمديرية شرطة الطفيلة، وتعاونهم الدائم مع المديرية ومراكز الشباب.

وتضمنت فعاليات معسكرات الأمن على محاضرات وجلسات توعوية في قضايا الأمن والمخاطر المجتمعية، ودور أصدقاء الشرطة في تحقيق الأمن المجتمعي، إلى جانب تنفيذ أنشطة مجتمعية وترفيهية داخل الطفيلة وبصيرا.