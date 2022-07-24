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الأحد، 24-07-2022 05:19 م

اختتام فعاليات معسكرات التماسك الاجتماعي في الطفيلة

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الوكيل الاخباري - اختتمت مراكز الشباب والشابات في محافظة الطفيلة، الأسبوع الأول من معسكرات الحسين للعمل والبناء" للعام الحالي.

وقال مدير مديرية شباب الطفيلة أسامة الخوالدة في تصريح صحفي، اليوم الأحد، إن الأسبوع الأول من فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء يتضمن إقامة معسكرات التماسك الاجتماعي، تحت شعار " عطاء وانتماء "، والتي نفذت في مراكز شباب العين البيضاء و بصيرا و الحسا وشابات الطفيلة وعيمه.

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