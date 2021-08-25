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الأربعاء، 25-08-2021 07:17 م

اختتام فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء في عدد من المحافظات

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  الوكيل الاخباري - اختتمت مراكز الشباب في محافظات اربد وعجلون والزرقاء والكرك، اليوم الأربعاء، عددا من الفعاليات التي نظمتها ضمن فعاليات معسكرات "الحسين للعمل والبناء" للعام الحالي.

ويهدف المعسكر إلى تأمين بيئة أمنة وداعمة للشباب من خلال تعزيز أنماط الحياة الصحية والسلوكيات الإيجابية لديهم ، وتعريفهم بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه، وعرض الممارسة الصحيحة لمجموعة من الأنشطة الرياضية.

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