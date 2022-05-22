اختتام فعاليات معسكر الابداع بمديرية شباب الكرك

الوكيل الإخباري - اختتمت، مساء أمس السبت، فعاليات معسكر الابداع بمديرية شباب الكرك، الذي يأتي ضمن الخطة التشغيلية للمديرية بالتعاون مع جمعية قدرات شبابية ومبادرة شريان الخيرية، بمشاركة 50 شابا وشابة من لواء فقوع، ومنطقة أدر.

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وقال مدير الشباب الدكتور يعقوب حجازين إن المعسكر يهدف الى تقديم الدعم اللازم للشباب واليافعين وتفريغ طاقاتهم.



وبينت رئيس قسم الإعلام والاتصال الدكتورة ثروت المعاقبة أن فعاليات المعسكر استمرت ثلاثة أيام، وتضمنت العديد من المهارات التطبيقية في الابداع، ومنها الرسم على الفخار مع المدربة هيا الليمون، ومكونات الخبر الصحفي، وآلية الكتابة، والتصوير الفوتوغرافي مع المدرب صدام العويسات.



وبين رئيس مبادرة شريان الخيرية المهندس صقر الليمون أن الهدف من التشاركية تشجيع الشباب على المشاركة الفاعلة في البرامج، وايجاد أرضية للتشبيك مع الجمعيات والهيئات في محافظة الكرك.



وقال رئيس جمعية قدرات شبابية محمد طه المعايطة إن الجمعية تتكون من فريق شبابي تطوعي، يسهم في حمل مسؤولية العطاء الخيري والإنساني بتقديم يد العون والمساعدة لمستحقيها من الشباب، وقام بتعريف المشاركين على الجمعية وزيارة المبنى التراثي الخاص بها.



كما اشتملت فعاليات الختام على عرض لمجموعة من الصور التي التقطها الأعضاء المشاركون على الموقع الرسمي لمديرية شباب الكرك.