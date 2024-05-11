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السبت، 11-05-2024 02:36 م

اختتام فعاليات معسكر تدريبي بين المواصفات الأردنية والهيئة الكهروتقنية الدولية

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الوكيل الإخباري - اختتمت في مؤسسة المواصفات والمقاييس اليوم السبت، فعاليات المعسكر التّدريبيّ الذي نظّمته المؤسسة بالتّعاون مع الهيئة الكهروتقنية الدولية (IEC) والذي استمرّ لمدّة ثلاثة أيّام بهدف بناء القدرات للعاملين في قطاع التّقييس وتقييم المطابقة وتوثيق الجسور مع العاملين في القطاع الأكاديمي.

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وأكّدت مدير عام المؤسسة المهندسة عبير بركات الزّهير في كلمةٍ لها على أهمية المواصفات القياسية الكهروتقنية الدولية IEC لتعزيز التجارة الدولية، وتسهيل الوصول إلى الكهرباء على نطاق واسع، ومواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالصحة والسلامة والأمن والطاقة وتغير المناخ بما يدعم أهداف التنمية المستدامة وينعكس على تحسين جودة الحياة.


وأضافت إنّ التعاون بين القطاع الأكاديمي والصناعي في إعداد المواصفات القياسية، سيساهم في تحقيق تفاعل إيجابي بين القطاعين ويعزز هذا التفاعل التكنولوجيا والابتكار ويضمن توافق المواصفات القياسية مع احتياجات الصناعة والمستهلكين ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة في الأسواق العالمية.


وأشارت الزّهير إلى أنّ الأردن يلعب دوراً فاعلاً في عمليات إعداد المواصفات الدولية ومن ضمنها تلك الصادرة عن (IEC) على الرغم من موارده المحدودة، وذلك منذ انتساب الأردنّ إلى الهيئة الكهروتقنية الدولية (IEC) منذ عام 2009 حيث تشارك المملكة كعضو رئيسي فاعل في لجان فنية دولية بناءً على معايير تتعلق بالقدرة الإنتاجية المحلية، وإمكانات التصدير إلى الأسواق العالمية، والمخاطر الناشئة عن تلك المنتجات، وتوافر بعض مرافق الفحص الفني في الأردن.


وقد استهدف المعسكر التدريبي تعريف المشاركين بمبادئ التقييس المتبعة في الهيئة الكهروتقنية الدوليّة (IEC) وبرامج تقييم المطابقة الصادرة عنها، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين الأكاديميّ والصنّاعيّ وتشجيعهم على الانضمام في أعمال اللجنة الكهروتقنيّة الوطنيّة.

 




 

 


 

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