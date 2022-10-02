اختتام فعاليات ملتقى الشعر الشعبي الثالث

الوكيل الاخباري- اختتمت في بلدة خرجا، مساء امس السبت، فعاليات ملتقى الشعر الشعبي "دورة المرحوم الشاعر سيف الدين الزعبي في موسمه الثالث"، الذي نظمه ملتقى شعلة اليرموك الثقافي بالتعاون مع ملتقى جدارا ام قيس الثقافي.

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ودعا رئيس الملتقى ابراهيم الطيارات خلال الفعالية، إلى الالتفات للأدب والشعر الشعبي الذي يعبر عن الحياة ويوثق تفاصيلها ويجسد رؤية الإنسان تجاهها، مشيرا إلى أن هذا الملتقى يسعى إلى توسعة إطار المشاركة وإضاءة تجارب الشعراء الوطنية بشكل عام.



وشهدت الفعالية الشعرية حضورا واسعا بوجود مدير آثار محافظة اربد زياد غنيمات ورئيس المكتب التنفيذي لاربد عاصمة الثقافة ومدير ثقافة اربد عاقل الخوالدة.



وألقى عدد من الشعراء الشعبيين قصائد مختلفة ومتنوعة نالت إعجاب الجميع حيث شارك الشعراء حسين العمري وهلال الشرفات وعيسى عباسي وعلي عبيدات وسمية الحمايدة وحسين البشايرة وأكرم الزعبي والأديب موسى النعواشي، وفي ختام الأمسية كرم مدير ثقافة إربد الشاعر عاقل الخوالدة المشاركين.

