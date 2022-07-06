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الأربعاء، 06-07-2022 01:30 م

اختتام فعاليات مهرجان الفنون الموسيقية الاول

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الوكيل الإخباري- اختتمت ليلة امس الثلاثاء فعاليات مهرجان الفنون الموسيقية الاول "ليلة حلم" في حديقة المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة بعمان.

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وشارك في فعاليات الختام التي حضرتها رئيسة اللجنة العليا للمهرجان ريم بدران وعدد من الفنانين الاردنيين وجمهور كبير، وقدمه الفنان مصطفى ابو هنود، الفنان موسى فزع على آلة الاورغ والذي قدم عددا من كلاسيكيات الاغاني باللغتين العربية والانجليزية ومنها اغان للمطربة فيروز.


كما شارك في الليلة الاخيرة من المهرجان الذي استمر ثلاثة ايام وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي تواجد بينه عدد كبير من الجاليات والطلاب الاجانب من دول اوروبية، الفنان المؤلف والموزع الموسيقي خالد توفيق وفرقته بمصاحبة المغنية الاسكندنافية كريستين التي قدمت باقة من الاغاني باللغة السويدية، كما غنى توفيق عددا من الاغاني باللغتين الانجليزية والعربية.


واشتملت الفعاليات كذلك على فقرات غنائية للثنائي نتالي سنجيان بمصاحبة ريتا ابو كريم على آلة البيانو، وعرض فني موسيقي لمجموعة الفنون، واختتمت الليلة بمعزوفات شرقية على العود للمؤلف الموسيقي علاء شاهين.

 




 

 


 

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