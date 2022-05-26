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الخميس، 26-05-2022 04:42 م

اختتام فعاليات مهرجان جامعة آل البيت السياحي الثقافي الدولي

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الوكيل الإخباري - اختتمت جامعة آل البيت، مساء أمس الأربعاء، فعاليات مهرجان جامعة آل البيت السياحي الثقافي الدولي الأول 2022، والذي أقيم على مدار أربعة أيام وتزامن مع احتفالات المملكة بعيد الاستقلال السادس والسبعين.

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وقالت الجامعة في بيانها اليوم الخميس، أنه تخلل المهرجان تكريم عدد من قادة الأجهزة الأمنية والجهات الإعلامية والمؤسسات المتعاونة مع الجامعة، ورجال الأعمال والفنانين.

 

وبينت أن اليوم الاخير تميز بحضور وفد من السفارة الأندونيسية ترأسه شهر العيدي مازات خريج جامعة آل البيت عام 2005، وعضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الدكتورة ميساء بيضون، ورئيس بلدية المفرق الكبرى.


واشتملت فعاليات المهرجان في يومه الأخير على إقامة بازارات وأعمال يدوية وانتاجية للمشاركين من أبناء المحافظة ومشاركة لكل من فرقة السلط للفنون الشعبية وكورال الجامعة الهاشمية، وفرقة احمد فياض الموسيقية وفرقة بني حسن للفنون الشعبية وفرقة رواد الشمال فقرات ودبكات شعبية وتراثية، تلاها فقرة كوميدية للفنان حسني الخضور.


وأوضحت، أن فريق الجودو التابع للمنطقة العسكرية الشرقية قدم عرضا للفنون القتالية والمهارات الفردية التي يتمتع بها أفراد القوات المسلحة، إضافة إلى وصلة غنائية مميزة قدمها الفنان أحمد الدرايس في حين قدم الشعراء الدكتور حربي المصري واحمد الحراحشة ومحمد المساعيد وعبدالله البدارين قصائدهم الوطنية والغزلية التي نالت استحسان الحضور.


وأشارت الجامعة إلى أن فعاليات المهرجان تزامنت مع عقد ندوة ثقافية ورحلات سياحية تهدف للترويج للمناطق السياحية في محافظة المفرق التي تحوي العديد من الكنائس التاريخية والأماكن والمتاحف التراثية.


واختتمت فعاليات المهرجان بكلمة لرئيس الجامعة الدكتور هاني الضمور عبر فيها عن شكره لكل من ساهم بإنجاح فعاليات المهرجان، كمحافظة المفرق ووزارة الثقافة والسفارات العربية والأجنبية والأجهزة الأمنية ومديريتي ثقافة المفرق وإربد والجهات التي قدمت دعمها المالي والعيني للمهرجان والمؤسسات والمواقع الاعلامية والجمعيات والهيئات بالمحافظة وعمادة شؤون الطلبة، ودوائر الجامعة كافة.

 




 

 


 

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