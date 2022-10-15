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السبت، 15-10-2022 10:53 م

اختتام فعاليات مهرجان شارع الثقافة الرابع في الرصيفة

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الوكيل الاخباري - اختتمت، اليوم السبت، فعاليات مهرجان شارع الثقافة في موسمه الرابع بلواء الرصيفة والذي نظمته جمعية أبناء الرصيفة الثقافية بالتعاون مع بلدية الرصيفة ومديرية ثقافة محافظة الزرقاء.

واستمر المهرجان لمدة ثلاثة أيام وشاركت فيه عدد من الجهات الرياضية والثقافية والاجتماعية وأقيم في حديقة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وجاء المهرجان ضمن احتفالات مدينة الرصيفة بإعلانها مدينة للثقافة الأردنية لعام 2022.

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