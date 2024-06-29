اختتام مخيم جرش للتبادل الثقافي في العقبة

الوكيل الاخباري- اختتمت في العقبة، أمس الجمعة، فعاليات مخيم التبادل الثقافي الذي نظمته مديرية ثقافة جرش في محافظات الكرك والطفيلة والعقبة.

اضافة اعلان



وبحسب مدير ثقافة جرش الدكتور عقلة القادري، فإن المخيم يهدف إلى التعريف بالحركة الثقافية في جرش ومد جسور التعاون والتشبيك بين مديريات الثقافة، مبينا أن فعاليات المخيم تضمنت معرضا للتصوير الفوتوغرافي والفنون البصرية ضم لوحات مختلفة لمحافظة جرش بطبيعتها وآثارها الشاهدة على دورها في التاريخ القديم وقراءات شعرية شارك فيها الشاعر الدكتور محمد محاسنة والشاعرة مريم أبو نواس.



من جهته، عرض الباحث التاريخي الدكتور أحمد شريدة، أهمية جرش في التاريخ القديم وشواهدها الأثرية التي ما زالت باقيه في صفحات الزمن بمسارحها المميزة التي تعتبر من أهم النماذج المعمارية الرومانية الباقية للآن والتي تستخدم لمهرجان جرش للثقافة والفنون، كما قدم الفنان امجد النواصرة بمرافقة العازفين محمود النواصرة وصلاح العتوم وصلات غنائية طربية ووطنية.



بدوره، أوضح مدير ثقافة العقبة طارق البدور، أن استضافة العقبة لهذا المخيم هي فرصة لدعم وتسويق المبدعين وفرصة لتلاقي المواهب الثقافية وخلق فضاء إبداعي، لافتا الى ان العقبة سبق وأن استضافت مخيمات ثقافية من أغلب محافظات المملكة.