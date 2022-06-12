اختتام مسابقة التحدي الثقافية في تربية لواء قصبة المفرق

الوكيل الاخباري - اختتمت في مديرية تربية لواء قصبة المفرق، اليوم الأحد، فعاليات مسابقة التحدي الثقافية في موسمها الأول.



وقال مدير التربية، الدكتور أسامة شديفات، إن المسابقة التي نظمها قسم الإشراف التربوي بالمديرية احتفالا بعيد الاستقلال، تشكل حافزا للطلبة لعرض مواهبهم الثقافية، لافتا إلى أن حفل اختتام المسابقة تزامن مع عيد الاستقلال واحتفالات المملكة بهذه المناسبة العزيزة على الجميع، مستعرضا الإنجازات الوطنية التي تحققت على الصعد كافة وتعزيزها بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة.

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