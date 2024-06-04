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الثلاثاء، 04-06-2024 10:40 ص

اختتام مشروع تأمين البيوت المتنقلة للاجئين السوريين في مخيم الزعتري

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الوكيل الاخباري- اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أمس الاثنين، مشروع تأمين البيوت المتنقلة "الكرافانات" للاجئين السوريين في مخيم الزعتري.

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وقال المركز في بيان اليوم الثلاثاء، أن المشروع اشتمل على توفير المسكن الملائم للأسر الأشد احتياجًا في المخيم، من خلال تأمين 500 بيت متنقل لصالح 500 أسرة سورية، بهدف احتواء الزيادة العددية والمتمثلة بالوافدين الجدد على المخيم والمتزوجين حديثًا من سكان المخيم.


وبين المركز أن توزيع هذه الكرافانات يأتي امتدادا للجهود التي تقدمها المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، لدعم اللاجئين السوريين وتحسين ظروفهم المعيشية في مختلف مواقع اللجوء. 

 




 

 


 

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