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السبت، 29-06-2024 06:45 م

اختتام مشروع تعزيز مبادئ الحكومات الشفافة في البلقاء

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الوكيل الإخباري - اختتم مشروع تعزيز مبادئ الحكومات الشفافة على المستوى البلدي فعالياته المنفذة في محافظة البلقاء، بالتعاون مع بلديات: السلط الكبرى، وعين الباشا الجديدة، وماحص، والعارضة.

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وقال الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في وزارة الإدارة المحلية الدكتور نضال أبو عرابي، إن الوزارة تعمل على تعزيز مبادئ المشاركة المجتمعية والمساءلة العامة والشفافية وإتاحة المعلومات على مستوى الإدارة المحلية في البلديات ومجالس المحافظات.


وأكد أهمية اشتباك البلديات مع مؤسسات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية للوصول الى مستوى أعلى من الأداء الخدمي والتنموي ورضا المواطنين.

 




 

 


 

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