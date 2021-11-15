الثلاثاء 16-11-2021
الوكيل الاخباري

البحوث الزراعية : 500 مشارك بمهرجان الزيتون الوطني

مسؤولة أمريكية بالخرطوم لدعم التوصل لحل الأزمة وعودة حمدوك

اختتام مشروع مركز المرأة المبدعة في حدائق الملكة رانيا

انطلاق فعاليات مهرجان عشيات طقوس المسرحية

وفاة سيدة و 4 اصابات بحادث سير في اربد

الأردن يدين الحادث الإرهابي في مدينة ليفربول البريطانية

الجامعة العربية تؤكد دعمها للحركة البحثية بالوطن العربي

ندوة حول التنمية والاستثمار بسلطنة عُمان

تنظيم برنامج يوم الوفاء بعجلون

متصرف الأغوار الجنوبية يؤكد أهمية تنمية المنطقة اقتصاديا

الإثنين، 15-11-2021 11:13 م

اختتام مشروع مركز المرأة المبدعة في حدائق الملكة رانيا

11202113125630627050977


الوكيل الاخباري - اختتمت أمانة عمان الكبرى اليوم الاثنين، مشروع مركز المرأة المبدعة في حدائق الملكة رانيا العبدالله التابعة لقطاع التنمية المجتمعية في الأمانة، بحضور مندوب رئيس لجنة أمانة عمان، زياد الريحاني، والسفير الألماني برنهارد كامبمان، ومدير المدينة أحمد ملكاوي، وعدد من ممثلي الاتحاد الألماني للتعاون الدولي.

وكانت حدائق الملكة رانيا استقبلت حاضنة الأعمال الخاصة بالمشروع، والتي جهزت مشاغل تدريبية وتنفيذ مجموعة من البرامج المهنية تستهدف نحو 100 سيدة في المرحلة الأولى في مجال المهن الحرفية، والمنفذ من قبل الاتحاد الألماني للتعاون الدولي والممول من الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1120217224033290123430

البحوث الزراعية : 500 مشارك بمهرجان الزيتون الوطني

D

انطلاق فعاليات مهرجان عشيات طقوس المسرحية

مبنى-رئاسة-الوزراء-copy

الأردن يدين الحادث الإرهابي في مدينة ليفربول البريطانية

W

ندوة حول التنمية والاستثمار بسلطنة عُمان

6

تنظيم برنامج يوم الوفاء بعجلون

10202130182633314274815

متصرف الأغوار الجنوبية يؤكد أهمية تنمية المنطقة اقتصاديا

أخبار متعلقة
befaec01-ee1d-4aeb-94db-28a8f8d7c73a

الشواربة يلتقي مسؤولين إماراتيين لبحث تبادل الخبرات بين البلدين

3

الملكة رانيا تنشر صور للعائلة الهاشمية .. لمة العيلة

5fc79488a484f-1

دورة تدريبية لمفتشي أمانة عمّان حول الرقابة على الغذاء

43484fadbc3fe4850e50b58aa57eecd9

أمانة عمان تُعلن حالة الطوارئ المتوسطة

medium (1)

4116 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي السبت

e14484a0-0041-44fa-ac4a-4363398c9603 (1)

عمان تتزين احتفاء باليوم الوطني للأردن في اكسبو دبي 2020-صور