اختتام مشروع مركز المرأة المبدعة في حدائق الملكة رانيا

الوكيل الاخباري - اختتمت أمانة عمان الكبرى اليوم الاثنين، مشروع مركز المرأة المبدعة في حدائق الملكة رانيا العبدالله التابعة لقطاع التنمية المجتمعية في الأمانة، بحضور مندوب رئيس لجنة أمانة عمان، زياد الريحاني، والسفير الألماني برنهارد كامبمان، ومدير المدينة أحمد ملكاوي، وعدد من ممثلي الاتحاد الألماني للتعاون الدولي.



وكانت حدائق الملكة رانيا استقبلت حاضنة الأعمال الخاصة بالمشروع، والتي جهزت مشاغل تدريبية وتنفيذ مجموعة من البرامج المهنية تستهدف نحو 100 سيدة في المرحلة الأولى في مجال المهن الحرفية، والمنفذ من قبل الاتحاد الألماني للتعاون الدولي والممول من الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية.

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