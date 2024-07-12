اختتام معسكر الارشاد الوظيفي بمديرية شباب عجلون

الوكيل الاخباري - اختتمت في مديرية شباب عجلون اليوم الجمعة، فعاليات "معسكر الإرشاد الوظيفي" ضمن فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2024، تحت شعار "اليوبيل الفضي 25 عاما من العطاء والإنجاز بالشراكة مع وزارة العمل ومشروع تنمية الشباب.

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واشتملت فعاليات المعسكر على محاضرة حول اختيار التخصص المناسب للدراسة والأمور التي يجب مراعاتها عند الاختيار وتمرينات اكتشاف الذات، وأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل وأهم المهن في المستقبل واحتياجات سوق العمل حسب القطاعات كالقطاع الصناعي، السياحي، الاتصالات ،الصحي، وقطاع الإنشاءات .