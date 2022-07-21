اختتام معسكر التماسك الاجتماعي بمركز شباب سحاب وخريبة السوق

الوكيل الإخباري- اختتمت في مركزي شباب سحاب وخريبة السوق، التابعة لمديرية شباب محافظة العاصمة، اليوم الخميس، فعاليات معسكر التماسك الاجتماعي، ضمن فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء 2022.

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وشارك في المعسكرات كل من مركز شباب سحاب وخريبة السوق، بحضور 35 مشاركا في كل معسكر ضمن الفئة العمرية 12 – 24 عاما.



واشتملت المعسكرات على التدريب على مهارات ذاتية ومعرفية وإدراكية مختلفة، إضافة إلى مسابقات وتقديم جوائز للمشاركين، وعمل تطوعي في ساحات المعسكر.



وتحدثت مدير شباب محافظة العاصمة سناء أبو عباس عن أهمية مشاركة الشباب ضمن تلك الفئة وانخراطهم في معسكرات الحسين للعام الحالي، وعلى أهمية صقل شخصية الشباب وتنمية مهاراتهم وتطويرها عن طريق تدريبهم بأساليب متنوعة .