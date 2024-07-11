اختتام معسكر النشاط الرياضي والبدني بمركز شباب بيت راس

الوكيل الإخباري - اختتمت في مركز شباب بيت راس اليوم الخميس، فعاليات معسكر "النشاط الرياضي والبدني"، ضمن فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء لعام 2024 تحت شعار "اليوبيل الفضي 25 عاما من العطاء والإنجاز".

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وتضمنت الفعاليات التي قدمها المدرب أسامة طبيشات بمشاركة 25 شابا، ضمن الفئة العمرية من (12-14) عاما، مجموعة من النشاطات الرياضية والتطوعية والألعاب المنوعة من التراث الشعبي المحفزة لليافعين.



وهدف المعسكر الذي استمر مدة 4 أيام، إلى الاستثمار بطاقات وأوقات الشباب، وذلك من خلال طرح العديد من المحفزات على الإبداع والابتكار.