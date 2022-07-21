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الخميس، 21-07-2022 05:34 م

اختتام معسكر سواعد الإنقاذ بمديرية شباب الزرقاء

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الوكيل الاخباري - اختتمت، اليوم الخميس، فعاليات معسكر سواعد الإنقاذ (ذكور)، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2022، والذي نفذته مديرية شباب الزرقاء في مركز شباب وشابات الرصيفة، بمشاركة 35 شاباً من أعضاء المركز، ضمن الفئة العمرية 15- 17 عاماً.

وتضمنت فعاليات المعسكر، التي استمر لـ 3 أيام، على محاضر‎ات حول نشأة المديرية العامة للدفاع المدني، وأهدافها، وأهم واجباتها، ومحاضرة حول الاستخدام الصحيح لأدوات السلامة العامة والطفايات من قبل الأفراد، وتدريب الشباب على مواجهة حالات تسرب الغازات السامة.

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