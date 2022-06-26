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الأحد، 26-06-2022 05:16 م

اختتام ملتقى حوار السياسات رفيع المستوى حول الدمج والتنوع في التعليم

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الوكيل الاخباري - رعى سمو الأمير مرعد بن رعد، اليوم الأحد، اختتام أعمال ملتقى حوار السياسات رفيع المستوى حول الدمج والتنوع في التعليم، الذي يأتي بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" ومكتب التعاون الألماني في الأردن.

وأكد سموه، في كلمة له، أهمية الدّمج والتنوّع في التعليم في الأردن، والتعامل بجدية مع موضوع الدمج بجدية وبخطوات سريعة في جميع أنحاء العالم، وتحرك جميع الجهات المعنية بشكل جماعي نحو مزيد من الإدماج والتنوع في التعليم.

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