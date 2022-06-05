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الأحد، 05-06-2022 08:37 م

اختتام مهرجان المسرح المدرسي السادس بتربية الطيبة والوسطية

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الوكيل الاخباري - أختتمت في مديرية التربية والتعليم للواءي الطيبة والوسطية اليوم الأحد ، فعاليات مهرجان المسرح المدرسي السادس الذي نظمته المديرية بمشاركة فرق مسرحية من 15 مديرية تربية على مستوى المملكة.

وقال مدير تربية الطيبة والوسطية يونس الخطايبة خلال حفل تكريم الفائزين والمشاركين بالمهرجان بقاعة مسرح مدرسة الطيبة الثانوية للبنين، إن المسرح المدرسي يأتي انسجاماً مع فلسفة وزارة التربية والتعليم والتي تسعى لصقل شخصية الطالب ودمجه مع البرامج المنهجية واللامنهجية، مثمناً دور قسم النشاطات التربوية في اظهار المهرجان بالصورة التي تليق بمؤسساتنا التربوية .

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