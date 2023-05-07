الأحد 07-05-2023
الوكيل الاخباري

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الأحد، 07-05-2023 07:49 م

اختتام ورشة استهدفت بناء قدرات قادة الإرشاد المهني بإربد

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الوكيل الاخباري - أنهى مركز تطوير الأعمال، اليوم الأحد ، فعاليات ورشة عمل لبناء قدرات قادة الإرشاد المهني بعنوان "الوصول إلى التدريب المهني وفرص العمل والتنمية"، وذلك ضمن مشروع "تنمية" الذي ينفذه مركز تطوير الأعمال، بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية.

وجاءت الورشة، ضمن أنشطة المشروع في مرحلته الثالثة، في محافظتي إربد والمفرق، وهي تهدف إلى تأهيل الشباب المشاركين وتعزيز قدراتهم وزيادة كفاءتهم في متابعة المتدربين المستفيدين من المشروع خلال فترة تدريبهم داخل الشركات الصناعية، وتزويدهم بالإرشاد النفسي والمهني؛ لمساعدتهم على استمرارية العمل في داخل الشركات من خلال نقل الخبرات والمعرفة والمهارة اللازمة لهم.

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