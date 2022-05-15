اختتام ورشة تدريبية حول المشاركة السياسية والشباب

الوكيل الاخباري - اختتمت، اليوم الأحد في عمان، ورشة العمل التدريبية حول المشاركة السياسية والشباب، والتي نظمتها منظمة "بلا حدود" للتدريب بالتعاون مع منظمة "اف ام اس" الهولندية، بمشاركة مجموعة من طلبة الجامعات والنشطاء الشباب من المجتمع المحلي.



ووفقا لبيان منظمة "بلا حدود"، اليوم الأحد، قدم المدرب الدكتور أحمد العجارمة، خلال الورشة التدريبية التي استمرت لثلاثة أيام، شرحا مفصلا حول قانوني الأحزاب والانتخاب الجديدين، وأهم مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.

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