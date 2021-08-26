اختتام ورشة حول تحسين كفاءة استخدام المياه المجتمعي



الوكيل الاخباري - اختتمت وزارة المياه والري، ودائرة الإفتاء العام، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، أمس الأربعاء، ورشة عمل ضمن مشروع تحسين كفاءة استخدام المياه المجتمعي.



واوضحت الوزارة، في بيان اليوم الخميس، أن الورشة هدفت إلى التعاون في مجال التوعية الدينية والحث على الحد من هدر المياه وحرمة الاعتداء عليها، والتعاون لإصدار فتاوى ومواعظ تركز على ما جاء به الدين الإسلامي في مجال تحريم استنزاف المياه الجوفية والمواطنة الصالحة في الحفاظ على المياه وأهمية التزام الجميع بالقيام بالواجبات الموكلة إليه.

اضافة اعلان