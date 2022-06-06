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الإثنين، 06-06-2022 06:24 م

اختتام ورشة حول دليل إدارة حماية الأسرة والأحداث

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الوكيل الاخباري - قال وزير التنمية الاجتماعية، عضو مجلس أمناء المجلس الوطني لشؤون الأسرة، أيمن المفلح إن الإهتمام بالأسرة وحمايتها والعمل من أجل الحد من العنف الأسري، جاء باهتمام ملكي، وبما يُعزز منظومة الحماية ويحقق الرفاه والاستقرار للأسرة.

وأشار خلال رعايته، اليوم الاثنين، حفل تخريج المشاركين في ورشة عمل تدريبية حول دليل إدارة حماية الأسرة والأحداث للتعامل مع حالات العنف الأسري والاعتداءات الجنسية وحماية الطفل، والتي نظمها المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالتعاون مع منظمة "اليونيسف"، إلى أهمية الورشة التي تبين آلية التعامل مع حالات العنف الأسري وحماية الطفل، وتحديد أدوار المؤسسات المعنية بالتعامل مع مثل هذه الحالات.

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