اختتام ورشة ريادة الأعمال والمشاريع في عجلون

الوكيل الاخباري - اختتمت جمعية "دار أبو عبد الله" بالتعاون مع جمعية "نساء من أجل العطاء الخيرية" وبالشراكة مع منظمة اليونيسيف/ الأردن، اليوم السبت في قاعة محطة معرفة راجب بمحافظة عجلون، دورة التدريب على ريادة الأعمال والمشاريع.



وقالت منسقة البرنامج دانا بني يونس، إن عقد هذه الدورات يسهم في تطوير أفكار المشاركين، وتحويلها إلى مشاريع ريادية قابلة للتنفيذ، مشيرة إلى أن الجمعية نفذت ورش عمل ودورات تدريبية عديدة للشباب من باب رسالتها لإكسابهم خبرات ومهارات في ريادة الأعمال.

اضافة اعلان