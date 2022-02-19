اختتام ورشة عمل حول قانوني الانتخاب والأحزاب

الوكيل الاخباري - اختتمت اليوم السبت، فعاليات ورشة العمل التدريبية "أساليب الضغط والمناصرة حول مقترحي قانوني الانتخاب والأحزاب"، التي أقامها مركز الحياة - برنامج "راصد"، ومنتدى الاتحادات الفدرالية، بالتعاون مع لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية.



واستعرض أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، الدكتور علي الخوالدة، خلال فعاليات الورشة التدريبية، التي تواصلت على مدار ثلاثة أيام في مدينة العقبة، نشأة الأحزاب في العالم بشكل عام والمملكة بشكل خاص.

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