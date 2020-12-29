الثلاثاء 29-12-2020
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 29-12-2020 06:12 م

اختتام ورشة عمل حول مبادئ صياغة الآراء القانونية

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الوكيل الاخباري - اختتم ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء ورشة عمل قانونية متخصصة بمبادئ صياغة الآراء القانونية ومنهجية تقديم الآراء والاستشارات القانونية، بالتعاون مع الشبكة القانونية للنساء العربيات ومشروع سيادة القانون الممول من USAID، بهدف بحث ودراسة الوقائع والوثائق المرتبطة بتقديم الرأي والاستشارة القانونية.
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وقالت رئيس ديوان التشريع والرأي، فداء الحمود، بحضور أمين عام الديوان والمستشارين القانونيين إن الخدمة القانونية المثلى وفق معايير الإتقان؛ تفرض تدريبا مستمرا واطلاعا دوريا على الخبرات وتبادلها، لغايات الوصول إلى استشارة قانونية ورأي منتج لتحقيق الغايات.

وأضافت أن الأدبيات القانونية المتعارف عليها ومواءمتها مع تطورات الواقع المعاصر، تستدعي متابعة حثيثة لأبرز الممارسات التي تلتزم محددات الأداء القانوني الفاعل.

وبينت الحمود أن دور ومهمة ديوان التشريع والرأي في تقديم الاستشارة القانونية لرئاسة الوزراء أو الوزارات كجهة رسمية تختص بالعمل العام والحكومي، ينطلق من رؤية قانونية مستقلة ومجردة تلتزم قواعد المصلحة الوطنية العليا وتقديرات الضرورة لتمكين المسؤول من اتخاذ القرار الذي يصب في المصلحة العامة.

 




 

 


 

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