الأربعاء 24-11-2021
الوكيل الاخباري

اختتام ورشة عمل للتعريف بالاتفاقيات الدولية

استوديو زين يختتم مسابقة التصوير الإبداعي الأولى ويعلن أسماء الفائزين

بلدية عجلون توقع مذكرة تفاهم لتعزيز دور الشباب

التحالف يعلن تدمير ورش للصواريخ الباليستية والمسيرات بصنعاء

صناعة الزرقاء تطرق باب التصدير إلى السوق الصربي

اختتام فعاليات الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية في جامعة مؤتة

اتفاقية في مجال التدوير بين الاتحاد العام للجمعيات الخيرية وجمعية البيئة

البيئة والزراعة تبحثان التعاون بمشروع التحريج الوطني

افتتاح ورشة توعية عن المشاركة الجماهيرية في مجال السلامة الاحيائية

انفجار في ميناء أم قصر جنوبي العراق

الأربعاء، 24-11-2021 11:11 م

اختتام ورشة عمل للتعريف بالاتفاقيات الدولية

1


الوكيل الاخباري - اختتمت اليوم الأربعاء برعاية مندوب مدير عام دائرة الجمارك العامة، العميد سالم البشابشة، ورشة عمل للتعريف بالاتفاقيات الدولية ودفتر المرور الدولي الإلكتروني.

وناقشت الورشة التي عقدت بمشاركة منظمة الأمم المتحدة الاقتصادية/ أوروبا ومنظمة الجمارك العالمية، وبتنظيم من الاتحاد الدولي للسيارات والمجلس العربي للأندية السياحية والسيارات واستضافة نادي عبر البلاد لخدمات المركبات، العديد من المواضيع والإجراءات التي قامت بها الجمارك العامة من تطوير وتحديث الإجراءات والخدمات المقدمة لشركائها والمواطنين.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920211402020923878677

بلدية عجلون توقع مذكرة تفاهم لتعزيز دور الشباب

f

صناعة الزرقاء تطرق باب التصدير إلى السوق الصربي

11202116235419902811065

اختتام فعاليات الاحتفال بمئوية الدولة الأردنية في جامعة مؤتة

ww

اتفاقية في مجال التدوير بين الاتحاد العام للجمعيات الخيرية وجمعية البيئة

3

البيئة والزراعة تبحثان التعاون بمشروع التحريج الوطني

0L5A0250

افتتاح ورشة توعية عن المشاركة الجماهيرية في مجال السلامة الاحيائية

أخبار متعلقة
0L5A0226

الجمارك تبحث تحديات انسيابية البضائع من موانئ العقبة

396449_1_1606412021

صدور تعليمات الإقرار عن النقد والأدوات القابلة للتداول عبر الحدود

6193b22aecdaa

17.5 ألف طلب قُدم لدائرة الجمارك للحصول على إعفاءات جمركية

f

مكافحة المخدرات تُحبط تهريب كمية من المواد المخدرة وتُلقي القبض على المتورطين

w

القضاة يطلع على حركة انسياب البضائع بمركز حدود الكرامة

43484fadbc3fe4850e50b58aa57eecd9

الأمانة تتابع شكوى إزالة إشارة مرورية بشارع الاردن