اختتام ورشة عمل للتعريف بالاتفاقيات الدولية

الوكيل الاخباري - اختتمت اليوم الأربعاء برعاية مندوب مدير عام دائرة الجمارك العامة، العميد سالم البشابشة، ورشة عمل للتعريف بالاتفاقيات الدولية ودفتر المرور الدولي الإلكتروني.



وناقشت الورشة التي عقدت بمشاركة منظمة الأمم المتحدة الاقتصادية/ أوروبا ومنظمة الجمارك العالمية، وبتنظيم من الاتحاد الدولي للسيارات والمجلس العربي للأندية السياحية والسيارات واستضافة نادي عبر البلاد لخدمات المركبات، العديد من المواضيع والإجراءات التي قامت بها الجمارك العامة من تطوير وتحديث الإجراءات والخدمات المقدمة لشركائها والمواطنين.

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