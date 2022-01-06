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اختتام ورشة عن بناء المشاريع الصغيرة للشباب في إربد

الخميس، 06-01-2022 07:00 م

اختتام ورشة عن بناء المشاريع الصغيرة للشباب في إربد

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الوكيل الاخباري - اختتمت في مركز شباب وشابات دير أبي سعيد النموذجي، اليوم الخميس، أعمال ورشة تدريبية حول "بناء المشاريع الصغيرة"، بالتعاون مع مؤسسة نهر الأردن، وبمشاركة 15 شاباً وشابة.

واشتملت الدورة، التي استمرت ليومين، على تقديم تدريب متخصص للشباب والشابات لدعم أفكار المشاريع الصغيرة لديهم، وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصغيرة الخاصة بهم، وإدارة المشاريع، وعمل الدراسات اللازمة للمشروع، إضافة إلى تقديم الخدمات المساندة التي من شأنها تعزيز قدرة المشاريع واستمراريتها وتوفير فرص عمل حقيقية لهم مستقبلاً.

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