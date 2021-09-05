اختتام ورشة لاعتماد خطة عمل استراتيجية للأمن الغذائي

الوكيل الاخباري - اختتمت وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وبرنامج الأغذية العالمي التابعين للأمم المتحدة، ورشة عمل استمرت لمدة يومين لمناقشة واعتماد خطة عمل الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي من خلال اللجنة الوطنية للأمن الغذائي.



وأقيمت هذه الورشة تحت رعاية وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات بحضور مجموعة من الشركاء الحكوميين والجهات المعنية من القطاعين العام والخاص، والمجتمعات المدنية، إضافة الى الجهات المانحة ومنظمات الأمم المتحدة.

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