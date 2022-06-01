الأربعاء 01-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأشغال تنير نفق منطقة هام ضمن طريق اربد الدائري

اليرموك تحصد ثلاث جوائز في مسابقة ديتكس

الزراعة: استعدادات لاستضافة المجلس الدولي للزيتون في الأردن

وزير الزراعة يبحث تحديات الاستثمار في حوضي الحماد والسرحان

جامعتا آل البيت والسلطان قابوس تبحثان التعاون الأكاديمي

وزير الحج السعودي يلتقي ممثلي شركات الحج والعمرة

اتحاد المزارعين : مقاطعة الدجاج أكبر خطأ ارتكبه المواطن

اختتام يوم علمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لطلبة الدراسات العليا

تنشيط السياحة تشارك في معرض إيمكس 2022 بألمانيا

تكريم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن بجامعة العلوم والتكنولوجيا

الأربعاء، 01-06-2022 08:35 م

اختتام يوم علمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لطلبة الدراسات العليا

520223018045399329554


الوكيل الاخباري - اختتمت بجامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم العلمي الذي نظمته كلية الدراسات العليا بالجامعة.

وثمن رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، خلال الافتتاح، الجهود الكبيرة التي تقوم بها كلية الدراسات العليا لتشجيع الأبحاث العلمية لطلبتها، والتي تسهم نتائجها في تطوير العلم والمعرفة، مما ينعكس إيجاباً على القطاعات الأكاديمية والصناعية، مؤكدًا أن الجامعة تسهم بشكل كبير في دعم البحث العلمي لتحقيق رسالتها الوطنية ورفع مستواها على الساحة الدولية في التصنيف العالمي الأمر الذي ينعكس إيجابا في دعم الاقتصاد الوطني.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
ddd

الأشغال تنير نفق منطقة هام ضمن طريق اربد الدائري

5202231192618303303536

اليرموك تحصد ثلاث جوائز في مسابقة ديتكس

1

الزراعة: استعدادات لاستضافة المجلس الدولي للزيتون في الأردن

w

وزير الزراعة يبحث تحديات الاستثمار في حوضي الحماد والسرحان

5202214183711133935832

جامعتا آل البيت والسلطان قابوس تبحثان التعاون الأكاديمي

w

وزير الحج السعودي يلتقي ممثلي شركات الحج والعمرة

أخبار متعلقة
520223119236781706143

تكريم الفائزين بمسابقة حفظ القرآن بجامعة العلوم والتكنولوجيا

5202211161530138161622

جامعة العلوم والتكنولوجيا تكرم الدكتور القاعود لفوزه بجائزة خليفة التربوية

5202210185246697881314

رئيس جامعة التكنولوجيا يلتقي وفدًا من المؤسسة الألمانية للبحوث

420221416353958212308

بحث التعاون بين العلوم والتكنولوجيا وبلدية الرمثا الكبرى

520227175714374189290

بدء برنامج الذكاء الاصطناعي في التطبيقات الهندسية بجامعة التكنولوجيا

420222814554148822375

بدء المؤتمر الدولي الثالث للتنسيق الهندسي بجامعة العلوم والتكنولوجيا