اختتام يوم علمي بجامعة العلوم والتكنولوجيا لطلبة الدراسات العليا

الوكيل الاخباري - اختتمت بجامعة العلوم والتكنولوجيا، اليوم الأربعاء، فعاليات اليوم العلمي الذي نظمته كلية الدراسات العليا بالجامعة.



وثمن رئيس الجامعة الدكتور خالد السالم، خلال الافتتاح، الجهود الكبيرة التي تقوم بها كلية الدراسات العليا لتشجيع الأبحاث العلمية لطلبتها، والتي تسهم نتائجها في تطوير العلم والمعرفة، مما ينعكس إيجاباً على القطاعات الأكاديمية والصناعية، مؤكدًا أن الجامعة تسهم بشكل كبير في دعم البحث العلمي لتحقيق رسالتها الوطنية ورفع مستواها على الساحة الدولية في التصنيف العالمي الأمر الذي ينعكس إيجابا في دعم الاقتصاد الوطني.

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