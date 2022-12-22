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الخميس، 22-12-2022 08:55 م

اختيار أم قيس كأفضل قرية بين 136 في العالم

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الوكيل الاخباري - تزخر قرية أم قيس التي تقع في محافظة إربد شمال المملكة، والتي اشتهرت قديمًا باسم "جدارا" بالكنوز الأثرية التي تقف شاهدًا على عمق التاريخ وعراقة الماضي ما جعل منظمة السياحة العالمية تعتمدها كأفضل قرية بين 136 قرية حول العالم .

وقالت مديرة سياحة إربد الدكتورة مشاعل الخصاونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن سبب اختيار أم قيس كأفضل قرية على مستوى العالم يعود لأسباب، منها موقعها الاستراتيجي الذي يعد نقطة جذب للسياحة الداخلية والخارجية ، حيث يتميز الموقع بالكثير من المعالم الأثرية القديمة التي تعكس تاريخ حضارات الشعوب التي سكنت المنطقة عبر المراحل التاريخية للقرية، مشيرة إلى أن اعتماد قرية أم قيس كأفضل قرية عالمية يساهم بشكل كبير في زيادة عدد الزوار والسياح فيها .

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