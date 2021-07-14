اختيار نوع لقاح كورونا خلال أيام بعد مطالبات شعبية

الوكيل الإخباري - تعتزم وزارة الصحة ، السماح للمواطنين باختيار نوع اللقاح الواقي من فيروس كورونا خلال الأيام المقبلة، بعد أن كان اختيار نوع اللقاح غير مسموح به منذ بدء برنامج التطعيم مطلع العام الحالي، وفق تصريحات وزير الصحة الدكتور فراس الهواري.

اضافة اعلان

ويأتي ذلك ، بعد دراسة الحكومة لإمكانية إتاحة فرصة للمواطنين لاختيار اللقاح ، بعد مطالبات عدة في هذا الشأن ، الأمر الذي يساهم في رفع وتيرة الإقبال على أخذ المطاعيم في زمن قياسي.



وأشار الهواري في تصريحات صحافية سابقة ، إلى أن الأردن هو البلد الوحيد في العالم الذي وفر 4 أنواع من المطاعيم وهو ليس دولة مصنعة له.



ولدى الأردن عدد كافٍ من اللقاحات لتطعيم كل الأشخاص في الأردن على مدى الأشهر المقبلة، وفق الهواري.



وبدأت عملية الاتصال بالأشخاص الذي سجلوا في منصة تلقي اللقاح ولم يأخذوا الجرعة الأولى لدراسة أسباب الغياب عن موعد تلقي الجرعة الأولى ومحاولة إقناعهم بتلقي اللقاح وسيكون هناك الكثير من الخطط للتعامل مع العزوف وتصحيحه، وفق الهواري.

