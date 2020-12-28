اخر قرارات الحكومة بشأن دوام الموظفين في الأردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية -

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اكدت مصادر ان الحكومة تدرس عودة دوام موظفي القطاع العام بكافة أجهزة الدولة بشكل طبيعي وإلزامهم جميعا بالعمل بشكل يومي، وإلغاء الآلية المتبعة حاليا، بالدوام بنسب معينة حسب المؤسسة وطبيعة عملها، وطبيعة عمل الموظف.ويأتي ذلك وسط تأكيدات أنه لن يطرأ أي تغيير على الخطة المتّبعة حاليا حتى نهاية العام الحالي 2020، فيما ينتظر الإعلان عن الإجراءات الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة.ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن حزمة من الإجراءات الحكومية المتعلقة بآلية التعامل مع جائحة كورونا في كافة القطاعات قريبا ، حيث يتم حاليا تحليل جذري لكل الخطة المتبعة منذ قرابة العام، وحتما سيؤخذ بالخطوات القادمة مستجدات المرحلة، والوضع الوبائي الذي سيكون أساسا لكل ما هو قادم.