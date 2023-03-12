الأحد 12-03-2023
الوكيل الاخباري

كشف ملابسات مقتل شخص بعد تعرّضه للضرب في البلقاء

الخصاونة يطلب إجراء مسح عام لأوضاع الأبنية القديمة في الأردن

الملكة تنشر فيديو من تجهيزات حفل زفاف الأميرة إيمان- شاهد

ضبط 15 تاجراً ومروجاً للمخدرات بحوزتهم أسلحة نارية

هام من الديوان الملكي بشأن زفاف الأميرة إيمان

العقبة: حجز باخرة أفرغت مخلفاتها في البحر.. وإحالتها للقضاء

الأردن يسيّر 14 شاحنة مساعدات إغاثية جديدة إلى سوريا

إصابة عدد من المدنيين بقصف أوكراني على حي سكني في دونيتسك

محمد بن سلمان يعلن تأسيس طيران الرياض

الكواليت: الطلب على الخراف الاسترالية قليل ولدينا 19 منشأ بديل

الأحد، 12-03-2023 02:29 م

اخصائي يوضح كيفية التغلب على ادمان القهوة والتدخين في رمضان

قهوة


الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

مع اقتراب شهر رمضان المبارك وصعوبة ما يواجهه الأشخاص المدخنين جراء الصيام ومع غياب الكافيين لساعات شرح اخصائي الطب النفسي وعلاج الادمان الدكتور عامر الرواجفة طرق التقليل من الأعراض الانسحابية لانقطاع النيكوتين او الكافيين .اضافة اعلان


ونصح الرواجفة في حديث لـ "الوكيل الإخباري " مدمني القهوة والمدخنين قبل قرابة الـ 10 ايام من بدء شهر رمضان المبارك  بتقليل كميات استهلاك الكافيين خلال اليوم او استبدالها بمشروبات صحية خالية من الكافيين لتهيئة الجسم نفسياً وجسدياً لشهر الصيام.

كما نصح الرواجفة المدخنين بضرورة التقليل من كميات السجائر خلال اليوم مؤكداً أن شهر رمضان هو فرصة مثالية للاقلاع عن التدخين  طارحاً مثالا :"شخص يدخن علبة تحوي 20 سيجارة، لو اتخذ قراراً قبل 10 ايام من  رمضان بتقليل سيجاريتن كل يوم يصل اولى ايام شهر الصيام وقد تعود جسده على نسبة قليلة من النيكوتين و ذلك بشكل تدريجي و هذا يزيد من فرص نجاح الاقلاع عنه ".

واشار الرواجفة أن الادمان ينقسم لجزئين ، الادمان النفسي وهو التعويد على الشيء سلوكياً مثل مسك السيجارة و ارتباطها بفعاليات المدخن اليومية، وهو ما يُرجع المتعافي من ادمان التدخين الى معاودة التدخين من جديد غالباً حتى و ان تركه لفترة، ويتم علاجه عن طريق التوعية بضرورة تغيير كامل في نمط الحياة و استبدال السلوكيات المضرة بأخرى صحية، وقد تصل الى اجراء جلسات العلاج السلوكي .


اما الادمان الجسدي هو الشعور بحاجة الجسدية للمادة "النيكوتين اوالكافيين " جراء تراجع مستويتها في الجسم، والذي  يظهر على شكل اعراض انسحابية جراء انقطاع المادة دفعة واحدة خلال ساعات الصيام تتمثل بتدني المزاج و الارهاق و الشعور بالنعاس والصداع و عدم التركيز و العصبية، وقد تمد هذه الاعراض من اسبوع الى ثلاثة اسابيع .

وحذر الرواجفة من الافطار على سيجارة كما يقوم به الكثير من المدخنين لأن ذلك يسبب رفع لمستويات النيكوتين بالجسم بشكل سريع و مفاجئ مما قد يسبب حالة من الغثيان و الدوار يتلوها زيادة الرغبة بالتدخين وقلة الشهية لتناول الطعام ونصح بحال صعوبة الاقلاع عن التدخين تعويد الشخص نفسه على سيجارة واحدة كل ساعة بعد الافطار وتقليل كمية استهلاك الكافيين لتقليل الاعراض الانسحابية لانقطاع الكافيين والنيكوتين في اليوم التالي من الصيام  .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
32023922445589194596

كشف ملابسات مقتل شخص بعد تعرّضه للضرب في البلقاء

635055951963100000

الأميرة بسمة ترعى الحفل السنوي لمركز الإعلاميات العربيات

1678625233322

الخصاونة يطلب إجراء مسح عام لأوضاع الأبنية القديمة في الأردن

320238203819132002452

الملكة تنشر فيديو من تجهيزات حفل زفاف الأميرة إيمان- شاهد

image (1)

ضبط 15 تاجراً ومروجاً للمخدرات بحوزتهم أسلحة نارية

FrBB68lWAAAV4Vn

هام من الديوان الملكي بشأن زفاف الأميرة إيمان

أخبار متعلقة
Y5Wuq5NcSutKUh35QCiQ8p8opHm1H0ylmyurGZRO

تعرف الى عدد ساعات الصيام في المملكة خلال الشهر الفضيل

124466

الأمانة: تركيب 5 إشارات ضوئية على دوار الشميساني قريباً

d2e208d1-fe75-4091-a360-dd08214bfaa7

مصادر: البت بقرار تأجيل أقساط البنوك لشهري آذار ونيسان اليوم

1678191756190

الأوقاف تعلن توزيع 10 آلاف طرد وقسائم شرائية على الأسر العفيفة

fodob-ki-520x360

الإفتاء توضح حول موعد تحري هلال شهر رمضان