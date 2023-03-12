اخصائي يوضح كيفية التغلب على ادمان القهوة والتدخين في رمضان

الوكيل الإخباري- ليلى القرشي



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مع اقتراب شهر رمضان المبارك وصعوبة ما يواجهه الأشخاص المدخنين جراء الصيام ومع غياب الكافيين لساعات شرح اخصائي الطب النفسي وعلاج الادمان الدكتور عامر الرواجفة طرق التقليل من الأعراض الانسحابية لانقطاع النيكوتين او الكافيين .ونصح الرواجفة في حديث لـ "الوكيل الإخباري " مدمني القهوة والمدخنين قبل قرابة الـ 10 ايام من بدء شهر رمضان المبارك بتقليل كميات استهلاك الكافيين خلال اليوم او استبدالها بمشروبات صحية خالية من الكافيين لتهيئة الجسم نفسياً وجسدياً لشهر الصيام.كما نصح الرواجفة المدخنين بضرورة التقليل من كميات السجائر خلال اليوم مؤكداً أن شهر رمضان هو فرصة مثالية للاقلاع عن التدخين طارحاً مثالا :"شخص يدخن علبة تحوي 20 سيجارة، لو اتخذ قراراً قبل 10 ايام من رمضان بتقليل سيجاريتن كل يوم يصل اولى ايام شهر الصيام وقد تعود جسده على نسبة قليلة من النيكوتين و ذلك بشكل تدريجي و هذا يزيد من فرص نجاح الاقلاع عنه ".واشار الرواجفة أن الادمان ينقسم لجزئين ، الادمان النفسي وهو التعويد على الشيء سلوكياً مثل مسك السيجارة و ارتباطها بفعاليات المدخن اليومية، وهو ما يُرجع المتعافي من ادمان التدخين الى معاودة التدخين من جديد غالباً حتى و ان تركه لفترة، ويتم علاجه عن طريق التوعية بضرورة تغيير كامل في نمط الحياة و استبدال السلوكيات المضرة بأخرى صحية، وقد تصل الى اجراء جلسات العلاج السلوكي .اما الادمان الجسدي هو الشعور بحاجة الجسدية للمادة "النيكوتين اوالكافيين " جراء تراجع مستويتها في الجسم، والذي يظهر على شكل اعراض انسحابية جراء انقطاع المادة دفعة واحدة خلال ساعات الصيام تتمثل بتدني المزاج و الارهاق و الشعور بالنعاس والصداع و عدم التركيز و العصبية، وقد تمد هذه الاعراض من اسبوع الى ثلاثة اسابيع .وحذر الرواجفة من الافطار على سيجارة كما يقوم به الكثير من المدخنين لأن ذلك يسبب رفع لمستويات النيكوتين بالجسم بشكل سريع و مفاجئ مما قد يسبب حالة من الغثيان و الدوار يتلوها زيادة الرغبة بالتدخين وقلة الشهية لتناول الطعام ونصح بحال صعوبة الاقلاع عن التدخين تعويد الشخص نفسه على سيجارة واحدة كل ساعة بعد الافطار وتقليل كمية استهلاك الكافيين لتقليل الاعراض الانسحابية لانقطاع الكافيين والنيكوتين في اليوم التالي من الصيام .