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الخميس، 19-08-2021 08:36 م

اخلاء منزل أسرة آيل للسقوط بلواء الكورة

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 الوكيل الاخباري - قرر متصرف لواء الكورة بكر الكعابنة اليوم الخميس، إخلاء منزل أسرة مكونة من خمسة أفراد في لواء الكورة، كونه آيلاً للسقوط ويحتاج إلى صيانة وإعادة ترميم.اضافة اعلان


وقال الكعابنة لـ( بترا )، إن اخلاء المنزل جرى اثر تشكيل لجنة من المتصرفية والتنمية الإجتماعية والأمن العام وجمعية السنابل الذهبية للكشف على واقع المنزل، أوصت بضرورة اخلاء المنزل حفاظاً على ارواح قاطنيه، اثر ظهور تصدعات واضحة في أسقفه وجدرانه.

وبين الكعابنة، ان التنمية الإجتماعية ستعمل على استئجار منزل للعائلة لمدة شهرين لحين اتمام إعادة تأهيل منزل الأسرة .

 




 

 


 

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