الخميس 27-01-2022
الوكيل الاخباري

الزراعة: 412 ملاحظة منذ بداية المنخفض

بلدية الوسطية تتعامل مع تجمعات كبيرة لمياه الأمطار

سعيدات : اغلاق الطرق الفرعية والانزلاقات حالت دون وصول الغاز للمواطنين

الخصاونة يزور وزارة الأشغال ويؤكد: التنسيق المسبق حقق أفضل النتائج

مياه اليرموك تتعامل مع 147 شكوى لفيضان الصرف الصحي خلال المنخفض

95 إصابة بـ 74 حادثا في المفرق

حيل ذكية على واتس آب قد لا يعرفها المستخدمون

تعرّف على سماكات الثلوج حتى الساعة 2 من ظهر الخميس - ارقام

اشغال المفرق : جميع الطرق في المحافظة سالكة

اخلاء 10 منازل بالأغوار الشمالية تعرضت لتصدعات بفعل الأمطار

الخميس، 27-01-2022 04:08 م

اخلاء 10 منازل بالأغوار الشمالية تعرضت لتصدعات بفعل الأمطار

21-4


الوكيل الاخباري-  اخلت لجنة الدفاع المدني في لواء الاغوار الشمالية اليوم الخميس، 10 أسر من منازلها التي تعرضت لأضرار وتصدعات بفعل هطول الأمطار الغزيرة .

وقال متصرف اللواء رئيس اللجنة الدكتور علي الحوامدة، إن اخلاء المنازل الكائنة في مناطق المنشية ووقاص والمشارع، جرى اثر الكشف عليها من قبل اللجنة التي تضم ممثلين عن الاجهزة الأمنية والأشغال العامة والبلديات والتنمية الاجتماعية، لافتاً إلى أن الإجراء يأتي احترازياً لضمان سلامة قاطني تلك المنازل في ظل الظروف الجوية الحالية .

وبين، أنه جرى تأمين الأسر إلى أماكن آمنة في مراكز ايواء تابعة لجمعيات خيرية ومدارس ومنازل أخرى من أقارب تلك الأسر والتي تم تزويدها بالمساعدات العينية اللازمة ووسائل التدفئة، اضافة الى الإيعاز بدراسة اوضاعها من قبل التنمية الاجتماعية .

من جهة أخرى، أكد الحوامدة، أن جميع الطرق في اللواء سالكة وجرى التعامل مع كافة الملاحظات الواردة الى غرف الطوارئ التي تواصل تفقد العبارات واقنية تصريف مياه الأمطار ، مشيراً الى ادامة التحرز من خطر تشكل السيول في بعض المناطق .

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
120222621847926241106

الزراعة: 412 ملاحظة منذ بداية المنخفض

120222414036995261989

بلدية الوسطية تتعامل مع تجمعات كبيرة لمياه الأمطار

120222584453169417173

سعيدات : اغلاق الطرق الفرعية والانزلاقات حالت دون وصول الغاز للمواطنين

FKG6L2XXEAEYMuM

الخصاونة يزور وزارة الأشغال ويؤكد: التنسيق المسبق حقق أفضل النتائج

12202126125639970531103

مياه اليرموك تتعامل مع 147 شكوى لفيضان الصرف الصحي خلال المنخفض

main_image61f2b8e979085

95 إصابة بـ 74 حادثا في المفرق

أخبار متعلقة
478d2c56-e923-4a7e-a6e1-22f06aec8114

الأمن العام يعلن عن الصور الفائزة في مسابقة اختر صورة العام 2021

1202219525646221583

الدفاع المدني يتعامل مع 1208 حالة إسعافية

شرطة سير (1)

السير لـ الوكيل : جميع الطرق الخارجية والفرعية سالكة

0L5A1393

543 ألف خدمة إسعافية قدمها الدفاع المدني العام الماضي

270283370_1829930167200171_782581818347132723_n

"بني كنانة" حزين عقب وفاة الشاب وليد كناكري غرقاً..

شرطة نجدة (3)

الأمن : قوة أمنية لنقل وتأمين اسئلة التكميلي