اخماد حريق بأشجار حرجية في الكورة

الوكيل الاخباري - أخمدت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب إربد وكوادر حراج زراعة الكورة اليوم السبت، حريقا شب في موقع حراج كفر عوان بمنطقة صيرة زيد جنوب لواء الكورة .



وقال مساعد مدير زراعة الكورة المهندس فراس بني عيسى لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحريق أتى على نحو 10 دونمات من الأشجار الحرجية والأعشاب الجافة .



وأشار إلى أن سرعة استجابة كوادر الدفاع المدني وجهود كوادر الحراج حالت دون امتداد الحريق إلى مساحات أوسع ، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية من خلال اتباع الإجراءات الوقائية للحد من الحرائق في الغابات .

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