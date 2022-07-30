السبت 30-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

إصابة بايدن بفيروس كورونا مجددا

اخماد حريق بأشجار حرجية في الكورة

إطلاق معسكر المسارات السياحية في الكرك

رئيس مجلس النواب العراقي يقرر تعليق جلسات البرلمان

عجلون.. مطالب بتأهيل وصيانة طريق وادي الطواحين

جاهة الفاعور والخليلي .. عون الخصاونة طلب وبشر الخصاونة اعطى - فيديو و صور

اتحاد العمال يطالب برفع الحد الأدنى للأجور

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

مجمع اللغة يطلق مسابقاته الثقافية بالتعاون مع مبادرة (ض)

مجلس محافظة إربد يرفض مناقلات لمشاريع

السبت، 30-07-2022 10:31 م

اخماد حريق بأشجار حرجية في الكورة

الدفاع المدني 4


 الوكيل الاخباري - أخمدت كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني غرب إربد وكوادر حراج زراعة الكورة اليوم السبت، حريقا شب في موقع حراج كفر عوان بمنطقة صيرة زيد جنوب لواء الكورة .

وقال مساعد مدير زراعة الكورة المهندس فراس بني عيسى لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحريق أتى على نحو 10 دونمات من الأشجار الحرجية والأعشاب الجافة .

وأشار إلى أن سرعة استجابة كوادر الدفاع المدني وجهود كوادر الحراج حالت دون امتداد الحريق إلى مساحات أوسع ، داعياً المواطنين إلى التعاون مع الجهات المعنية من خلال اتباع الإجراءات الوقائية للحد من الحرائق في الغابات .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202223164024190805039

إطلاق معسكر المسارات السياحية في الكرك

720222019558886364875

عجلون.. مطالب بتأهيل وصيانة طريق وادي الطواحين

72022614578163259122

اتحاد العمال يطالب برفع الحد الأدنى للأجور

1

مجمع اللغة يطلق مسابقاته الثقافية بالتعاون مع مبادرة (ض)

w

مجلس محافظة إربد يرفض مناقلات لمشاريع

e

مؤتمر المرأة في الأحزاب السياسية يتناول تجارب سيدات واجهن التحديات