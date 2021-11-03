ادارة الأزمات يفتتح مركز للتطعيم والفحص في الشميساني

الوكيل الاخباري-

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افتتح نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات العميد الركن حاتم الزعبي، اليوم الأربعاء، مركز تطعيم Drive thru" " في حدائق الملك عبدالله الأول/ منطقة الشميساني للتسهيل على القاطنين والعاملين في المنطقة دون مواعيد مسبقة بهدف تسريع عملية التطعيم للفئات المستهدفة ضمن حملة التطعيم الوطنية .وقال العميد الزعبي، إن هذا المركز يوفر إمكانية فحص كورونا وتلقي المطعوم دون الحاجة للنزول من المركبة ويعمل على فترتين من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساءً، حيث تتم عملية التسجيل والتطعيم داخل المركز بكل سهولة ابتداءً من اليوم الأربعاء.وأضاف، أن هذا المركز يأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية وبمتابعة حثيثة من ولي العهد، في ضرورة الإسراع باجراءات تطعيم الفئات المستهدفة، وضمن الجهود المشتركة بين المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارة الصحة ونقابة الممرضين الأردنيين ومختلف المؤسسات المعنية، إضافة إلى شركاء من القطاع الخاص، مؤكداً على أن ما يزيد عن 140 مركز تطعيم في المملكة توفر اللقاحات وعيادات متنقلة للأشخاص غير القادرين على الوصول لأماكن التطعيم.