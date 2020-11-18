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الأربعاء، 18-11-2020 07:05 م

ادارة الازمات تكشف تفاصيل كتاب الحظر الشامل

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - اكد مصدر مسؤول في المركز الوطني للامن وادارة الازمات ان الكتاب المتداول لا علاقة له بالحظر الشامل الممتد لاسبوعين او اكثر وانما يتعلق بايام الحظر لايام الجمع من كل اسبوع وذلك لامور تنظيمية .

وبين المصدر انه وعلى ضوء اتخاذ الحكومة قرار بالحظر ليوم الجمعة من كل اسبوع حتى نهاية العام ٢٠٢٠ م ، ولغايات التنظيم ارتأى المركز اتخاذ هذا القرار باعتماد الباج التعريفي الى جانب الهوية الشخصية لموظفي القطاع العام والخاص "مقدمي الخدمات العامة " المصرح لهم بالحركة اثناء فترة الحظر الشامل "الجمعة " من كل اسبوع .

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