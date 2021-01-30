ادارة السير تعلن عن إغلاق اجزاء من طريق إربد عمان

الوكيل الاخباري -

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أعلنت ادارة السير عن البدء بقطع السير وتحويله في منطقة الانهيار على طريق اربد عمان اعتبارا من الساعة الثامنة مساء السبت للسير القادم من الشمال باتجاه عمان.وقالت المديرية في بيان لها إن قطع السير سيكون من مقابل جامعة جرش (مسجد الإمام الشافعي) باتجاه الداخل والى اشعار اخر لحين الإنتهاء من العمل.وأشارت المديرية إلى أن السير القادم من عمان باتجاه الشمال مفتوح خلال النهار فقط من الساعة السادسة صباحا ولغاية الساعة الثامنة مساء.وبينت أنه سيتم تحويل السير من جسر جرش الجنوبي باتجاه الداخل / باب عمان وحتى اشعار اخر خلال الأوقات الليلية من الساعة الثامنة مساء ولغاية الساعة السادسة صباحا.