السبت 26-12-2020
الوكيل الاخباري

ادارة السير تعلن عن تحويلات مرورية بعمان

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السبت، 26-12-2020 10:16 م

ادارة السير تعلن عن تحويلات مرورية بعمان

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الوكيل الاخباري - أعلنت إدارة السير عن تحويلات مرورية جديدة في منطقة المحطة.
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وقالت الإدارة في منشور لها على "الفيسبوك"  :

نظراً لاستمرار أعمال البنية التحتية لمشروع الباص السريع في منطقة المحطة فقد تم اغلاق اللوب الواصل اعلى جسر النشا للسير القادم من شارع اليرموك باتجاه شارع الجيش ولمدة شهر.

وأضافت أن الطرق البديلة كالتالي :

للقادمين من شارع اليرموك باتجاه شارع الجيش، يمكنهم إما:

- متابعة الطريق باتجاه اعلى الجسر/ شارع الاستقلال
- متابعة الطريق باتجاه شارع المخفر القديم ثم الالتفاف مرة أخرى باتجاه النفق/ شارع الجيش
- الذهاب عن طريق اشارة النشا باتجاه شارع المحطة القديم


 




 

 


 

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