الأربعاء 08-09-2021
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الأربعاء، 08-09-2021 03:08 م

ادخال خمس آليات حديثة إلى حاويات العقبة

العقبة



الوكيل الاخباري - أدخلت شركة ميناء حاويات العقبة، اليوم الأربعاء، إلى الخدمة خمس آليات حديثة بكلفة إجمالية بلغت 25 .1 مليون دينار.

وقال رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس نايف بخيت، إن الآليات تضمنت أربع روافع متخصصة في مناولة الحاويات الفارغة، ورافعة شوكية متخصصة في مناولة الحاويات المعبأة، مبينا أن الشركة ستدخل خلال العام الحالي آليات جديدة تتضمن رافعة شوكية متخصصة في مناولة الحاويات المعبأة و 14 قاطرة جديدة باستثمار يقدر بـــ 4 .1 مليون دينار.

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