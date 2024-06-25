"ادعم الأجهزة الأمنية" .. وسم يتصدر منصات التواصل في الأردن

الوكيل الإخباري -ليلى القرشي

تصدر وسم "ادعم الأجهزة الأمنية" منصة التواصل الاجتماعي "إكس" ومحركات البحث خلال الساعات الماضية في الأردن، على خلفية الأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة. اضافة اعلان





وعبر النشطاء عن تضامنهم وتأييدهم ووقوفهم إلى جانب الأجهزة الأمنية من خلال إطلاق وسم "ادعم الأجهزة الأمنية"، داعين للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد.



وصباح السبت، أعلن الناطق باسم مديرية الأمن العام أن الأجهزة الأمنية تعاملت مع قيام مجموعة من الأشخاص بتخزين كميات من المواد المتفجرة داخل منزل في منطقة ماركا الجنوبية. وأشارت التحقيقات يوم أمس إلى الوصول لموقع آخر أخفى به الأشخاص ذاتهم مواد متفجرة في منطقة أبو علندا داخل محل تجاري، وتم تفجير المواد المتفجرة المخزنة داخل المحل التجاري بدقة عالية دون إصابات أو أضرار.



وأهابت المديرية بالجميع الالتزام بالمعلومات الصادرة عن الجهات الرسمية، والتعاون مع رجال الأمن الموجودين في المكان، والابتعاد عن الموقع، وإعطاء المجال للمعنيين للتعامل مع القضية من دون أي مؤثرات.