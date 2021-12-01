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الأربعاء، 01-12-2021 07:47 م

ارادة ملكية بأعضاء مجلس مفوضي تنظيم الاتصالات والمومني

إرادة ملكية


الوكيل الاخباري - صدرت الارادة الملكية السامية بتعيين بسام فاضل علي فهيد السرحان عضوا متفرغا ورئيساً لمجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات/ الرئيس التنفيذي للهيئة.

كما صدرت الارادة الملكية السامية بتعيين: نايل خالد مطلق العدوان عضوا متفرغاً ونائباً لرئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وقاسم محمد التل عضوا متفرغاً، ونوح علي محمد الشياب عضواً متفرغاً.

كما صدرت الارادة الملكية السامية بقبول استقالة الوزير فيصل الشبول من عضوية مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وصدرت ارادة ملكية سامية بتعيين جهاد المومني عضواً في المجلس بدلاً من الشبول وللمدة المتبقية من عضوية سلفه.

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