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الأربعاء، 16-03-2022 04:31 م

ارادة ملكية بترفيع قضاة - اسماء

إرادة ملكية


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - صدرت الارادة الملكية السامية بالموافقة على قرار المجلس القضائي رقم "33" لسنة 2022 بتاريخ 24 شباط 2022 المتضمن الموافقة على ترفيع القضاة المذكورة اسماؤهم تاليا الى ادنى مربوط الدرجة العليا اعتبارا من تاريخ 1 نيسان 2022 .

وتاليا الاسماء:

النائب العام في عمان القاضي الدكتور حسن عبدالحليم مهتوش العبداللات
قاضي محكمة استئناف عمان منذر يوسف محمد محمد الشرمان
قاضي محكمة استئناف عمان عز الدين محمد احمد قواقنه
قاضي محكمة استئناف عمان عمار عبد الرؤوف طالب حسينات
قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور نشأت محمد عبد الرحمن الاخرس
قاضي محكمة استئناف عمان حازم ربحي محمد سعيد عواد
قاضي محكمة استئناف عمان احمد يحيى احمد جراده
قاضي محكمة الجنايات الكبرى الدكتور ماجد محمد علي الرفايعه
قاضي محكمة استئناف عمان راكان عليان موسى سويدات

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