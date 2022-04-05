ارادة ملكية بتعيين المعايطة رئيسا لهيئة الانتخاب

الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية، بمقتضى المادة (6) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012، بتعيين مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب من الذوات التالية أسماؤهم، اعتبارا من تاريخ 5/4/2022:



1- معالي المهندس موسى حابس موسى المعايطة، رئيسا.

2- عطوفة الدكتورة عبير بشير سويلم الدبابنة، عضوا.

3- عطوفة السيد عمار أحمد عبدالرحيم الحسيني، عضوا.

4- عطوفة السيد جهاد فواز عوده المومني، عضوا.

5- عطوفة الدكتور رائد سامي عفاش العدوان، عضوا.

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كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي المهندس موسى حابس موسى المعايطة، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، من منصبه، اعتبارا من تاريخ 5/4/2022.

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