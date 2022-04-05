الثلاثاء 05-04-2022
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 05-04-2022 06:28 م

ارادة ملكية بتعيين المعايطة رئيسا لهيئة الانتخاب

إرادة ملكية


الوكيل الاخباري  - صدرت الإرادة الملكية السامية، بمقتضى المادة (6) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012، بتعيين مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب من الذوات التالية أسماؤهم، اعتبارا من تاريخ 5/4/2022:

1- معالي المهندس موسى حابس موسى المعايطة، رئيسا.
2- عطوفة الدكتورة عبير بشير سويلم الدبابنة، عضوا.
3- عطوفة السيد عمار أحمد عبدالرحيم الحسيني، عضوا.
4- عطوفة السيد جهاد فواز عوده المومني، عضوا.
5- عطوفة الدكتور رائد سامي عفاش العدوان، عضوا.

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كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قبول استقالة معالي المهندس موسى حابس موسى المعايطة، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، من منصبه، اعتبارا من تاريخ 5/4/2022.

 

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