الخميس 29-07-2021
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الصحة : اعداد اصابات كورونا الاسبوعية تضاعفت

ارادة ملكية سامية بترفيع قضاة - اسماء

انهاء خدمات 11 موظفاً في التربية

الخميس، 29-07-2021 07:19 م

ارادة ملكية سامية بترفيع قضاة - اسماء

ارادة


الوكيل الاخباري - صدرت الإرادة الملكية السامية بتاريخ 11/7/2021 بالموافقة على قرار المجلس القضائي رقم (142) لسنة 2021 المتضمن ترفيع السادة القضاة التالية اسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة العليا اعتباراً من تاريخ 1/9/2021:اضافة اعلان


قاضي محكمة استئناف عمان السيد / 
زهير ضيف الله فلاح العمري

مفتش المحاكم القاضي السيد/
زيد علي كريم الحموري

قاضي محكمة الاستئناف الضريبية السيد/
ليثي محمد سليمان العلاونه

قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور/
صالح يوسف محمد العلوان

قاضي محكمة استئناف عمان السيد/
يوسف بشير مصطفى ابورمان

قاضي محكمة استئناف عمان السيد/
طلال صالح عسكر العقرباوي

مفتش المحاكم القاضي السيد/
ابراهيم نديم ابراهيم السلايطه

قاضي محكمة استئناف اربد السيد/
فراس محمد صالح الخشاشنه

مفتش المحاكم القاضي السيد/
محمد عبد مصلح العمايره

قاضي محكمة استئناف الجمارك السيد/
عبدالكريم موسى مفلح عبابنه

قاضي محكمة الاستئناف الضريبية السيد/
محمد ياسين محمد محادين

قاضي محكمة الاستئناف الضريبية السيد/
فراس علي فالح الجراح

 




 

 


 

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