ارادة ملكية سامية بترفيع قضاة - اسماء

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صدرت الإرادة الملكية السامية بتاريخ 11/7/2021 بالموافقة على قرار المجلس القضائي رقم (142) لسنة 2021 المتضمن ترفيع السادة القضاة التالية اسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة العليا اعتباراً من تاريخ 1/9/2021:قاضي محكمة استئناف عمان السيد /زهير ضيف الله فلاح العمريمفتش المحاكم القاضي السيد/زيد علي كريم الحموريقاضي محكمة الاستئناف الضريبية السيد/ليثي محمد سليمان العلاونهقاضي محكمة استئناف عمان الدكتور/صالح يوسف محمد العلوانقاضي محكمة استئناف عمان السيد/يوسف بشير مصطفى ابورمانقاضي محكمة استئناف عمان السيد/طلال صالح عسكر العقرباويمفتش المحاكم القاضي السيد/ابراهيم نديم ابراهيم السلايطهقاضي محكمة استئناف اربد السيد/فراس محمد صالح الخشاشنهمفتش المحاكم القاضي السيد/محمد عبد مصلح العمايرهقاضي محكمة استئناف الجمارك السيد/عبدالكريم موسى مفلح عبابنهقاضي محكمة الاستئناف الضريبية السيد/محمد ياسين محمد محادينقاضي محكمة الاستئناف الضريبية السيد/فراس علي فالح الجراح