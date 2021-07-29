ارادة ملكية سامية بترفيع قضاة - اسماء

الوكيل الاخباري -
صدرت الإرادة الملكية السامية بتاريخ 11/7/2021 بالموافقة على قرار المجلس القضائي رقم (142) لسنة 2021 المتضمن ترفيع السادة القضاة التالية اسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة العليا اعتباراً من تاريخ 1/9/2021:اضافة اعلان
قاضي محكمة استئناف عمان السيد /
زهير ضيف الله فلاح العمري
مفتش المحاكم القاضي السيد/
زيد علي كريم الحموري
قاضي محكمة الاستئناف الضريبية السيد/
ليثي محمد سليمان العلاونه
قاضي محكمة استئناف عمان الدكتور/
صالح يوسف محمد العلوان
قاضي محكمة استئناف عمان السيد/
يوسف بشير مصطفى ابورمان
قاضي محكمة استئناف عمان السيد/
طلال صالح عسكر العقرباوي
مفتش المحاكم القاضي السيد/
ابراهيم نديم ابراهيم السلايطه
قاضي محكمة استئناف اربد السيد/
فراس محمد صالح الخشاشنه
مفتش المحاكم القاضي السيد/
محمد عبد مصلح العمايره
قاضي محكمة استئناف الجمارك السيد/
عبدالكريم موسى مفلح عبابنه
قاضي محكمة الاستئناف الضريبية السيد/
محمد ياسين محمد محادين
قاضي محكمة الاستئناف الضريبية السيد/
فراس علي فالح الجراح